أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت بمصر.. عيار 21 بكام؟

شهدت أسعار الذهب استقراراً في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة خلال ختام التعاملات المسائية اليوم السبت، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2600 جنيه دون مصنعية، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك، نحو 2971 جنيهاً، وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 2724 جنيهاً للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، نحو 2600 جنيه للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، نحو 2229 جنيهات، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1733 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11 نوفمبر2023 بمحلات الصاغة، نحو 20800 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1938 دولارا.