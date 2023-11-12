لو عايز تستثمر فلوسك صح.. اعرف أبرز أنواع الذهب اللي ممكن تشتريها

يقبل عدد من المواطنين على شراء الذهب خاصة الذين يمتلكون فائضا ماليا، وذلك لحفظ قيمة المال، حيث أن الذهب يعتبر من أفضل الطرق لحفظ قيمة المال كوعاء ادخاري طويل الأجل.

وقالت مؤسسة جولد بيليون البحثية، إنه إذا كان هناك من يفكر في حفظ قيمة أموال من خلال الذهب، فيجب التفكير في السبائك والجنيهات الذهب، حيث أنها تعتبر من أفضل طرق الاستثمار في الذهب.

الشراء بأوزان مختلفة أفضل

وأشارت في تقرير لها إلى أنه من الأفضل الاتجاه إلى شراء أوزان مختلفة تتناسب مع حجم المبلغ المتاح للاستثمار من خلاله، وتجنب شراء سبيكة واحدة بكامل المبلغ، وذلك في حالة حدوث أي ظرف لا تضطر إلى بيع السبيكة الكبيرة بشكل كامل ولكن بيع قطعة صغيرة.

وأوضحت أنه لا يجب على الراغب في ادخار الأموال الاتجاه نحو شراء مشغولات ذهبية وذلك تجنبًا لخسارة المصنعية كاملة عند البيع، كما أنه يجب الشراء من مكان ذو سمعة طيبة وشركة معروفة لضمان العيار ودقته بجانب التغليف يجب أن يكون محكما.

متابعة عروض الكاش باك

وأكدت أنه من الأفضل البحث عن عرض جيد بخصوص الكاش باك أو القيمة المستردة عند البيع، كما أن مصنعيات السبائك للأوزان أقل من 50 جراما تتراوح من 65 إلى 75 جنيها للجرام، والكاش باك من 25 إلى 35 جنيها للجرام عند البيع.

والسبائك فوق الـ50 جراما تتراوح مصنعيتها من 30 إلى 25 جنيها، أما بالنسبة للجنيهات فإن المصنعيات تتراوح بين 45 إلى 50 جنيها للجرام، والكاش باك من 25 إلى 20 جنيها عند البيع.