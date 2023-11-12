الفنانة ريهام الشنواني تتحدث عن أصعب دور تؤديه كنوع من التحدي

قالت الفنانة ريهام الشنواني إنها تسعى وراء رسم البسمة، على وجوه الملايين من البشر، وهو أصعب تحدٍ تواجهه، لأن الكوميديا في حد ذاتها صعبة جدًا، على عكس المشاهد الحزينة، التي تسيطر على المشاهدين، وتجعلهم في حالة بكاء.

«الشنواني»: دور الراقصة أصعب الأدوار اللي عملتها

وأضافت الشنواني، خلال استضافتها ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، على قناة «CBC»، إن دور الراقصة، من أصعب الأدوار التي عرضت عليها، لكنها قررت أن تؤديه، كنوع من التحدي: «بشكر الأستاذ بيتر ميمي، لأنه طلعني برا الصندوق، وخلاني أتحدى نفسي».

«الشنواني»: اتفرجت على فيديوهات عشان أتعلم الرقص

وتابعت الفنانة ريهام الشنواني، أنها استعدت لأداء دور الراقصة، من خلال مشاهدة الفيديوهات لراقصات أخريات، بدلًا من الذهاب إلى أماكن الرقص، مما جعل الأمر سهلًا عليها: «لو كان ينفع أنزل على أرض الواقع وأشوف الراقصات، كنت عملت كدا، لأني اتحمست جدًا للدور».