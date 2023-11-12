الفنانة ريهام الشنواني: أحب لعب الأدوار الموجهة للأسرة خاصة الأطفال

قالت ريهام الشنواني إنها رأت الفنان خالد النبوي لأول مرة، في «اللوكيشن» الخاص بمسلسل «راجعين يا هوى»، والذي كانت تؤدي فيه دور «عزة أبو الهنا»، ابنة شقيق الفنان خالد النبوي، في العمل الدرامي، لتشعر بخوف كبير، قائلة: «كنت خايفة وبعد كدا اتكلم معايا، وقالي الدور حلو وانتي شاطرة، وبعدها بقيت أحسن».

الشنواني: شعرت بالراحة النفسية مع زملائي في مسلسل «راجعين يا هوى»

وأضافت الشنواني، خلال استضافتها ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، على قناة «cbc»، أنها كانت تشعر بارتياح شديد، مع زملاء العمل بمسلسل «راجعين يا هوى»، ولا تقيِّم الدور بمساحته بل بأهميته، والرسالة التي يحملها للجمهور.

ريهام الشنواني: أرفض الأدوار التي لا تناسب أفكاري

وتابعت الفنانة ريهام الشنواني أنها ترفض الأدوار، التي لا تتناسب مع أفكارها، وتحب لعب الأدوار الموجهة للأسرة خاصة الأطفال، الذين يرددون بعض الجمل من أدوارها.