رئيس الهيئة البرلمانية بالوفد: عبد السند يمامة يمتلك رؤية للنهوض بالاقتصاد

انطلق منذ قليل، المؤتمر الجماهيري الأول لمرشح الوفد الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة في محافظة الدقهلية، حيث استقبلت قرية ميت فارس التابعة لمركز ومدينة بني المرشح الرئاسي، وسط تشديدات أمنية وبالطبل والمزمار رافعين علم مصر.

الحزب له دور كبير وفعال ومشترك ومساهم في كل شيء

قال النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ وعضو المكتب التنفيذي للحزب خلال عقد المؤتمر الجماهيري الأول بالدقهلية، إن حزب الوفد يدعم المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، بقوة إذ يعتبر من أفضل الكوادر التي لديها مهارة وخبرة في الحياة المجتمعية، ويهتم بكل القضايا المحلية، ومعني بالاستقلالية وبالحرية، ومهتم بالقضايا العربية والعالمية، لافتا إلى أن الحزب له دور فعال ومشارك في الحياة السياسية والاجتماعية وعمل في المعارضة، وكان حزبا حاكما في بعض الفترات، وهو من أعرق الأحزاب في العالم بعد حزب المؤتمر الهندي.

سبب اختيار غزة في قلب الوفد

وتابع «عبد العزيز»، أن الحزب أراد أن يكون في الريادة ومستعدا أن يحكم واخترنا عبارة «غزة في قلب الوفد» ليست متاجرة بآلام غزة وليست شعارا براقا، بل أن الحزب لديه رؤية وبرنامج له محاور كثيرة وعرضها رئيس الحزب في مؤتمر صحفي إحدى دعاماتها وتوجهاتها المحور الخاص بالعلاقات الدولية والعربية ونقول القضية الفلسطينية في قلب الحزب وجزء من برنامج المرشح الرئاسي عبد السند يمامة.

وأوضح أن المرشح الرئاسي عبد السن يمامة يمتلك رؤية متكاملة للنهوض في القطاع الاقتصادي وحل مشاكل الاستثمار والتعليم والبحث العلمي وغيرها من الملفات والقضايا العامة.