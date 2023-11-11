أول مؤتمر جماهيري لـ«يمامة»: الاستثمار والإنتاج أهم عوامل المنافسة في ظل الصراعات والحروب

عقد المرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة أول مؤتمر جماهيرى له باسم «غزة فى قلب الوفد»، يوم الجمعة، بقرية ميت فارس، التابعة لمركز ومدينة بنى عبيد، فى محافظة الدقهلية، وسط تشديدات أمنية مُكثفة، ورفع علم مصر والعلم الخاص بالحزب، واستقبله مؤيدوه بالطبل والمزمار وزفة بالخيول.

وقال «يمامة»، خلال المؤتمر الجماهيرى الأول، إنه يمتلك رؤية قوية لحل العديد من المشكلات القائمة خلال الفترة الجارية ومنها الأسعار، لافتاً إلى أن الحزب لم يكن وليد اللحظة وإنما له باع فى الحياة السياسية، مضيفاً أن الاستثمار والمشروعات الجديدة والإنتاج كلها عوامل للمنافسة على الساحة الدولية فى ظل الصراعات والحروب بين الدول وأصبح الاعتماد على الإنتاج أمراً حيوياً.

وقال رئيس حزب الوفد، لـ«الوطن»، إن القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض تُعد امتداداً لقمة القاهرة للسلام، وخطوة على طريق العمل العربى المشترك، مشيراً إلى أن مؤتمره الجماهيرى الأول الذى عُقد بالدقهلية جاء تحت عنوان «غزة فى قلب الوفد»، تأكيداً على دعم الوفد للقضية الفلسطينية على مدار سنوات.

وأضاف «يمامة» أن مصر تبذل ما تستطيع تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة، مؤكداً أن الأمة العربية تحتاج إلى التضامن والترابط، لأن التخاذل مرفوض فى هذا التوقيت، وسننتظر ما ستسفر عنه قمة الرياض العاجلة.

مطلوب وقف انتهاكات الاحتلال.. ومنع المجازر ضد المدنيين وحرمانهم من المياه والكهرباء والوقود والغذاء

وشدد المرشح الرئاسى على ضرورة العمل لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى، وتجاهله الدائم للقانون الدولى، وعدم التزامه بمقررات الأمم المتحدة، والإصرار على ارتكاب المجازر، وقتل المدنيين والضغط عليهم عن طريق حرمانهم من المياه والكهرباء والوقود والغذاء لتهجيرهم قسراً من أراضيهم، وإجبارهم على التوجه جنوباً انتهاكاً لحدود دول أخرى ذات سيادة.

وقال النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ وعضو المكتب التنفيذى للحزب خلال عقد المؤتمر الجماهيرى الأول بالدقهلية، إن حزب الوفد يدعم المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة بقوة، إذ يُعتبر من أفضل الكوادر التى لديها مهارة وخبرة فى الحياة المجتمعية، ويهتم بكل القضايا المحلية، وهو معنى بالاستقلالية وبالحرية، ومهتم بالقضايا العربية والعالمية.

ولفت إلى أن الحزب له دور فعال ومشارك فى الحياة السياسية والاجتماعية وعمل فى المعارضة، وكان حزباً حاكماً فى بعض الفترات، وهو من أعرق الأحزاب فى العالم بعد حزب المؤتمر الهندى. وتابع «عبدالعزيز» أن الحزب أراد أن يكون فى الريادة ومستعد أن يحكم، واخترنا عبارة «غزة فى قلب الوفد» ليس متاجرة بآلام غزة ولا شعاراً براقاً، بل لأن الحزب لديه رؤية وبرنامج له محاور كثيرة وعرضها رئيس الحزب فى مؤتمر صحفى إحدى دعاماتها وتوجهاتها المحور الخاص بالعلاقات الدولية والعربية، ونقول إن القضية الفلسطينية فى قلب الحزب وجزء من برنامج المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة.

وأوضح «عبدالعزيز» أن المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة يمتلك رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع الاقتصادى وحل مشكلات الاستثمار والتعليم والبحث العلمى وغيرها من الملفات والقضايا العامة.

وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ وعضو المكتب التنفيذى للحزب أن هذا المؤتمر هو أول مؤتمر جماهيرى للمرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والهدف منه هو عرض البرنامج الرئاسى أمام المواطنين والإجابة عن أسئلتهم، وقبل كل ذلك هو تضامن مع الشعب الفلسطينى وما يحدث فى قطاع غزة.