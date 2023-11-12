انطلاق مبادرة «أنت الحياة» بمركز شباب دار السلام 14 نوفمبر الجاري

أعلن النائب محمد تيسير مطر، انطلاق فعاليات مبادرة «أنت الحياة» في مركز شباب دار السلام 14 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، تنطلق فعاليات مبادرة «أنت الحياة» بمركز شباب دار السلام.

مبادرة «أنت الحياة»

وأضاف مطر، في بيان له، أن مبادرة أنت الحياة ستقدم للأهالي عددا من القوافل الطبية المتخصصة، وعددا من خدمات الرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي واستقبال الحالات الإنسانية والغارمات، بالإضافة إلى الفعاليات الفنية والثقافية.

وتابع أن المبادرة بمشاركة مجموعة من الوزارات المختلفة وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت مبادرة «أنت الحياة» استكملت جولاتها في محافظة مطروح بعمل عدد من الأنشطة والفعاليات التي تخدم كل المصريين بمختلف الأعمار، وذلك بدءاً من القوافل الطبية واستقبال الحالات الإنسانية، ملتقى توظيفي، فعاليات ثقافية، مسرح العرائس والورش الحرفية، استقبال حالات الغارمين، ندوات التوعية الخاصة بمكافحة الإدمان والتعاطي، امتحانات محو الأمية، أنشطة رياضية متنوعة، معرض الكتاب، وخدمة إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، ومبادرة اتكلم هنسمعك للصحة النفسية وغيرها وغيرها من الخدمات والفعاليات المجانية.