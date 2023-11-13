أعلن الشيخ مضر عبد السميع مدير إدارة جنوب سيناء الأزهرية، أن منطقة جنوب سيناء الأزهرية حصلت على وسام التميز في تنفيذ فعاليات مبادرة «أخ ثان.. والرابط إنساني» في الأسبوع الثالث، بما تم تنفيذه من أنشطة عن قيمة التعاون.

جنوب سيناء الأزهرية تحصد وسام التميز لمبادرة «أخ ثان.. والرابط إنساني»

وأشار إلى أن جمال سعيد، منسق المبادرة بالمنطقة، حصل على وسام التميز وأيضا معهد أبو زنيمة الإعدادي الثانوي، على الجهد المبذول في تنفيذ فعاليات المبادرة على أرض الواقع، وحصل معهد فتيات الطور الإعدادي الثانوي على وسام التميز في الأسبوع الثاني، بما تم تنفيذه عن قيمة العدالة والمساواة.

أنشطة المبادرة الأزهرية

يذكر أن مبادرة «أخ ثانٍ والرابط إنساني» تُعد تطبيقا عمليًا لبنود وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، والمعنية بنشر قيم الإخاء والمحبة والسلام على مستوى العالم، تتمثل أنشطة المبادرة في زيارات لمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، وعقد لقاءات عشوائية للجمهور.