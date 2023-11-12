الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مجمع الشفاء الطبي بغزة.. ويقصف المنازل المجاورة

قال بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس بقطاع غزة، إن القصف اليوم هو الأعنف على مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، وطائرات الاحتلال تقصف المنازل على رؤوس ساكنيها دون إنذار، وقدمت خان يونس اليوم نحو 25 شهيدًا وعشرات المصابين.

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف المنازل في محيط مجمع الشفاء الطبي بقنابل فسفورية تسبب أضرارا صحية جسيمة للضغط على المواطنين في محيط مجمع الشفاء، وهناك عدد كبير من المرضى بمجمع الشفاء الطبي والجرحى يتلقون المساعدات الطبية في الطرقات والممرات بالمستشفى.

إسرائيل تحاوط مجمع الشفاء بالدبابات

وأشار إلى أن إسرائيل لا تزال تحاوط مجمع الشفاء بالدبابات على مقربة 400 متر من المستشفى، موضحا أن مستشفيات غزة توقف معظمها عن الخدمة بسبب نقص الوقود وسيتوقف الباقي على أقصى تقدير يوم الخميس.

حركة النزوح من شمال إلى جنوب غزة مستمرة

وأوضح أن حركة النزوح من شمال إلى جنوب غزة مستمرة، وهي رحلة محفوفة بالكثير من المخاطر بسبب القصف المستمر الذي يستهدف النازحين، والاتصال وخدمات الإنترنت قد يتوقف بالكامل عن الخدمة الخميس المقبل، وإذا لم يتم إدخال الوقود تتوقف مستشفيات قطاع غزة بالكامل بنسبة 100%.