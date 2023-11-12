محاربة سرطان فلسطينية تبكي على الهواء.. وأحمد فايق يهديها صندوق ألعاب

قالت جوري أحمد، محاربة سرطان فلسطينية تتلقى العلاج بمصر، إنها علمت أنها مصابة بالمرض الخبيث في ديسمبر الماضي عبر نتوء كبير ظهر في رقبتها، موضحةً أنها أحست بذلك وذهبت إلى الطبيبة التي فحصتها وأجرت جراحة لها.

عندما سألت جدتي عن سر بكائها رفضت أن تخبرني بشيء

وأضافت جوري، في حوارها مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، على قناة «dmc»: «حكيت لجدتي ما حكت فبكت، لم أكن أفهم سر بكائها، حيث لم تستوعب بعد أنها مصابة بالمرض، وعندما سألت جدتي عن سر بكائها رفضت أن تخبرني بشيء، لكنني علمت تفاصيل حالتي الصحية بعد ذلك».

وتابعت، أن ما يفعله الاحتلال في غزة تسبب في إيلامها أكثر من السرطان، مواصلة: «المرض لا يؤلمني إلا في العمود الفقري، لأن آخر فقرتين تآكلتا مع المرض».

نوبة بكاء على الهواء بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي

ودخلت جوري في نوبة بكاء على الهواء، لدى استحضارها جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق شعبها، مشيرةً إلى أن الاحتلال سرق صندوق ألعابها.

بدوره، أهداها الإعلامي أحمد فايق صندوق ألعاب بدلا من الصندوق الذي سرقه الاحتلال الإسرائيلي، متضمنا علبة المكياج التي كانت تحبها كثيرا وتفضلها مقارنة بأغراضها الأخرى، حيث قالت الطفلة إن عمرها 10 سنوات ووالدتها لا تعمل لكن والدها يعمل لدى السلطة الفلسطينية.