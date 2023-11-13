استشهاد فلسطيني واعتقال 4 آخرين في انتهاكات للاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق الرصاص الحي تجاه الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، مع اقتراب عملية «السيوف الحديدية» من يومها الـ40؛ إذ تستمر في حملة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر الماضي في محافظات ومدن الضفة

واستشهد مسن فلسطيني يدعى عيسى علي عبدالمنعم القاضي التميمي «65 عاما»، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما اقتحم جنود الاحتلال حي الحاووز بالمدينة الخليل، وداهمت المبنى الإداري للجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية الأيتام، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

اقتحام بلدة تل جنوب غرب نابلس

واستولى جنود الاحتلال الإسرائيلي، على حواسيب وملفات وممتلكات الجمعية الخيرية، وأغلقت أبوابها باللحام الكهربائي.

وفجر اليوم الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة تل جنوب غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال، مقر الجمعية الخيرية وسط بلدة يطا، واستولت على الأجهزة الإلكترونية والحواسيب منها، كما داهم جنود الاحتلال خربة اصفي وفتشت عددا من المنازل ومساكن الكهوف، معتقلة شابا يدعى أمير موسى مخامرة. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قلقيلية، واعتقلت شابا يدعى علاء دويري

تواصل حملة الاعتقالات بحق الفلسطينيين بالضفة

وفي سياق حملة الاعتقالات اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الفلسطينيين، اعتقل جنود الاحتلال، شابا يدعى عاصم وليد زيدان من سكان بلدة تل، واعتدت على طواقم «الهلال الأحمر» الفلسطيني خلال اقتحامها للبلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر باسل البرغوثي من منزله في بيت ريما شمال غرب رام الله.

وأصيب فلسطينيا بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في مخيم بلاطة شرق نابلس. وفي وقت سابق، اقتحم الجنود مخيمي عسكر وبلاطة شرق المدينة وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

كما أصيب شابان فلسطينيان، بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة يطا جنوب الخليل، كما اعتدى الجنود، على شاب فلسطيني يدعى نبيل حماد واعتقلته في بلدة سلواد، شرق رام الله.