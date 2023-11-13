«الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة مع استمرار سقوط الأمطار اليوم

أكّدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء، اليوم الاثنين، بقيم تتراوح بين 2-3 درجات يوميًا، خاصة خلال النصف الثاني من فصل الخريف الذي بدأ قبل أيام.

انخفاض درجات الحرارة

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تشهد مصر خلال الأسابيع المقبلة وحتى بداية فصل الشتاء، الكثير من التقلبات الجوية، من حيث انخفاض درجات الحرارة وزيادة تكاثر السحب الممطرة على شمال البلاد وسيناء، وانتشار الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر، وكلها عوامل مناخية مرتبطة بفصلي الخريف والشتاء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنَّ هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر، ووسط وجنوب سيناء، ومدن القناة، وشمال وجنوب الوجه البحري، ومناطق من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023

القاهرة 28 226

أكتوبر 29 20

بنها 28 22

دمنهور 27 22

وادي النطرون 28 19

كفر الشيخ 27 20

المنصورة 27 20

الزقازيق 28 20

شبين الكوم 28 20

طنطا 27 19

دمياط 27 21

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 29 21

السويس 28 21

العريش 27 17

رفح 27 18

رأس سدر 32 21

نخل 27 16

كاترين 25 13

الطور 28 21

طابا 28 20

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 28 19

العلمين 27 18

مطروح 26 17

السلوم 24 16

سيوة 27 15

رأس غارب 32 23

الغردقة 32 22

سفاجا 32 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 31 23

حلايب 30 23

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 29 22

الفيوم 27 18

بني سويف 28 18

المنيا 28 17

أسيوط 31 17

سوهاج 33 19

قنا 34 22

الأقصر 34 22

أسوان 35 23

الوادي الجديد 34 18

أبو سمبل 35 23