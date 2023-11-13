«الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة مع استمرار سقوط الأمطار اليوم
كتب:
انتصار الغيطانى
08:56 ص | الإثنين 13 نوفمبر 2023
الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة مع استمرار سقزط الأمطار اليوم
أكّدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء، اليوم الاثنين، بقيم تتراوح بين 2-3 درجات يوميًا، خاصة خلال النصف الثاني من فصل الخريف الذي بدأ قبل أيام.
انخفاض درجات الحرارة
وتوقعت الأرصاد الجوية أن تشهد مصر خلال الأسابيع المقبلة وحتى بداية فصل الشتاء، الكثير من التقلبات الجوية، من حيث انخفاض درجات الحرارة وزيادة تكاثر السحب الممطرة على شمال البلاد وسيناء، وانتشار الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر، وكلها عوامل مناخية مرتبطة بفصلي الخريف والشتاء.
أماكن سقوط الأمطار اليوم
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنَّ هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر، ووسط وجنوب سيناء، ومدن القناة، وشمال وجنوب الوجه البحري، ومناطق من القاهرة الكبرى.
درجات الحرارة اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023
القاهرة 28 226
أكتوبر 29 20
بنها 28 22
دمنهور 27 22
وادي النطرون 28 19
كفر الشيخ 27 20
المنصورة 27 20
الزقازيق 28 20
شبين الكوم 28 20
طنطا 27 19
دمياط 27 21
بورسعيد 27 22
الإسماعيلية 29 21
السويس 28 21
العريش 27 17
رفح 27 18
رأس سدر 32 21
نخل 27 16
كاترين 25 13
الطور 28 21
طابا 28 20
شرم الشيخ 32 23
الإسكندرية 28 19
العلمين 27 18
مطروح 26 17
السلوم 24 16
سيوة 27 15
رأس غارب 32 23
الغردقة 32 22
سفاجا 32 22
مرسى علم 33 23
شلاتين 31 23
حلايب 30 23
أبو رماد 30 22
رأس حدربة 29 22
الفيوم 27 18
بني سويف 28 18
المنيا 28 17
أسيوط 31 17
سوهاج 33 19
قنا 34 22
الأقصر 34 22
أسوان 35 23
الوادي الجديد 34 18
أبو سمبل 35 23