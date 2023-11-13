قسط وحدتك على 10 سنوات.. تفاصيل مشروع جديد لبنك التعمير والإسكان

يقدّم بنك التعمير والإسكان المملوك للدولة، عددا من المشروعات السكنية وبينها مشروع يضم 95 فيلا في القاهرة الجديدة وتحديدًا التجمع الخامس بالقطعة رقم 31 منطقة المستثمرين الشمالية.

ويتكون المشروع من 95 فيلا ويتميز بواجهات عصرية، وتشطيبات خارجية، مول تجاري، ولاند سكيب، ونرصد في السطور التالية أهم المعلومات عنه، بحسب بيانات بنك التعمير والإسكان على الموقع الرسمي.

مساحات المشروع في القاهرة الجديدة

وبالنسبة للمساحات، تتراوح مساحة أرض الفيلات بين 337 م2 إلى 729م2، ومساحة مباني الفيلات بين 323 م2 إلى 383 م2.

وذكر بنك التعمير والإسكان عبر الموقع الرسمي له، أنّ الفيلات جاهزة للاستلام الفوري، وتكون نصف تشطيب.

نظام السداد للمشروع

وعن نظام السداد للمشروع يكون 15% مقدم حجز، ويتيح بنك التعمير والإسكان تقسيط الباقي على أقساط لمدة تصل إلى 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.