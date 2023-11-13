تداول 6 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة 14 سفينة، وجرى تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 388 شاحنة و66 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 242 شاحنة و61 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع، 146 شاحنة و5 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما غادرت الميناء بالأمس العبارة امل، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و121 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين ايلة و آور.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 811 راكبا بموانيها.