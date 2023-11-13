القنوات الناقله لمباراة مصر وجيبوتي.. منها قناة مفتوحة

يستهل منتخب مصر نهاية الأسبوع الجاري، أولى مبارياته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك من خلال لقاءه أمام المنتخب الجيبوتي، ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز من أجل التأهل إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخه، إذ أن الفرصة كبيرة أمام المنتخب الوطني في ظل النظام الجديد للمونديال، حيث يضمن مشاركة 9 منتخبات من قارة أفريقيا، ويمكن لمحبي كرة القدم المصرية والعربية متابعة أحداث اللقاء من خلال القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

وعن القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي فى مستهل تصفيات كأس العالم 2026، ستقوم بنقلها فضائيا شبكة قنوات beIN SPORTS على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت على التردد الأرضي، نظرًا لأن المباراة ستقام على أرض ستاد القاهرة الدولي.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية لمشاهدة مباراة مصر وجيبوتي

ووفقا للقانون الدولي، يحق للدول المستضيفة لأي مبارة من بثها على الهواء مباشرة على البث الأرضي، لذا ستقوم قناة أون تايم سبورت الأرضية، بنقل أحداث مبارة منتخب مصر وجيبوتي، على التردد الخاص بقناة اون تايم سبورت، بعد ضبط القناة وتوصيل«الأريال» على تردد UHF 32 للتليفزيونات العادية، و تحويله إلى خاصية DTV فى الشاشات الحديثة.

تردد قناة بي إن سبورت beIN SPORTS

- القمر الصناعي نايل سات

- التردد 12765.

- الاستقطاب أفقي.

- معامل الترميز 27500.

- معادل تصحيح الخطأ 4/3.

تردد قناة بي إن سبورت bein sport HD

- القمر الصناعي سهيل سات.

التردد (ميجا هرتز) 11547.

- معدّل استقطاب الموجة عمودي.

- معدّل الترميز 27500.

- معدّل تصحيح الخطأ 2/3.

- إشارة إرسال البث DVB-S2.

- معدّل تردد الموجة 8PSK.

تردد قناة بي إن سبورت 1 bein sport HD

- القمر الصناعي يوتلسات.

- التردد (ميجا هرتز) 11013.

- معدّل استقطاب الموجة أفقي.

- معدّل الترميز 27500.

- معدّل تصحيح الخطأ 2/3.

- إشارة ارسال البث DVB-S2.

- معدّل تردد الموجة 8PSK.

موعد مباراة منتخب مصر مع جيبوتى

وستكون مباراة منتخب مصر أمام جيبوتى، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الـ6 مساء على أرض ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعات.