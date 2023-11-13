أبرز تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم.. التهجير غير مقبول ولا نقبل الترحيل

أعلن محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، رفضهم لإنشاء مخيمات مؤقتة للنازحين كما يطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنظمات الدولية، محذرا خلال كلمته في جلسة الحكومة اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، من خطورة الوضع في قطاع غزة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، وتضمنت التصريحات الآتي:

أبرز تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني

- نصارع في جميع الدوائر الدولية من أجل وقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

- رفض إنشاء مخيمات مؤقتة للنازحين كما يطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنظمات الدولية.

- في تاريخ فلسطين لا شيء اسمه «مؤقت» فالتجربة علمته أن المؤقت دائم

- لا حق للمعتدي في الدفاع عن النفس.

- احتلال أراضي الغير ليس دفاعا عن النفس.

- على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إنزال المساعدات إلى قطاع غزة خاصة الشمال بالمظلات.

- ضرورة فتح ممرات إغاثة لغزة وعدم حصرها بمعبر رفح فقط .

- ضرورة تنفيذ فوري لقرارات الجامعة العربية خاصة تلك المتعلقة بالإغاثة.

- التهجير غير مقبول خاصة ما يتردد بشأن تهجير الشعب الفلسطيني على بواخر للترحيل تحت مسمى المساعدات.

- سياسة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ستجلب البلاء على إسرائيل.

- قطاع غزة جزء من أرض فلسطين التي احتُلت عام 1967.

- هناك جهد دولي مكثف وضغوط على دولة الاحتلال لتفرج عن الأموال التي اقتطعتها إسرائيل من المقاصة.

- لا أحد يقبل بوقف المساعدات والعلاج والتعليم والأدوية وفواتير المياه والكهرباء والرواتب.

- إسرائيل جعلت من مستشفى الشفاء عنوان سيطرتها على غزة، وكأنه ثكنة عسكرية.

- قصف المستشفيات وقطع الكهرباء عنها، ومنع وصول الوقود والبترول إليها، لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب حسب القانون الدولي الإنساني.