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محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل فشلت في تحقيق الأهداف المعلنة من نتنياهو

كتب:

منتصر سليمان
12:32 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

قال المحلل والكاتب السياسي الفلسطيني، الدكتور ماهر صافي، إن أسر المحتجزين في غزة اتهموا وزير الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سبب الفشل وتراجع الجيش في غلاف قطاع غزة.

وأضاف خلال حواره في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «إسرائيل فشلت في كل أهدافها التي أعلنها ورسمها نتنياهو، للقضاء على الفصائل الفلسطينية، والتوغل داخل غزة واسترداد المحتجزين سواء كانوا مدنيين أو جنود».

وتابع: «هناك خلاف في الوزراء الإسرائيليين، ولكن هذا الأمر لن يعلن على الملأ، حيث لا ينشرون فسادهم وفضائحهم في وسائل الإعلام». 

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بقلم منتصر سليمان