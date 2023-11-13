أوكرانيا تقصف مقاطعة «دونيتسك» الروسية بـ29 قذيفة

أطلقت القوات الأوكرانية، اليوم، 29 قذيفة من عيار 155 ملم على «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت «موسكو»، أعلنت ضمها دونيتسك إلى جانب 3 مناطق أخرى «لوجانسك-خيرسون-زابوريجيا» على إثر استفتاء في سبتمبر 2022 إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

من جهتها، أشارت الرئاسة الروسية«الكرملين»، إلى ظهور المزيد من الدلائل على تورط أوكرانيا في تفجيرات «السيل الشمالي 1 و2»، في 26 سبتمبر من العام الماضي 2022.

وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف على ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية حول تفجير «السيل الشمالي»، بالقول إن مثل هذه الاستنتاجات التي تقول بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد لا يكون على علم بالهجوم «الإرهابي» هي بحد ذاتها أمر مثير للقلق.

وأمس الأول السبت، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، في مقال مطول، إن منسق عملية تفجير خطوط أنابيب «السيل الشمالي 1 و2»، قائد سابق في القوات الخاصة الأوكرانية، رومان تشرفينسكي، وكان قائدًا سابقًا لإحدى وحدات قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات الأوكرانية.