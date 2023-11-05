القوات الأوكرانية تطلق 3 قذائف على منطقتين بمقاطعة دونيتسك

قصفت القوات الأوكرانية، بـ3 قذائف من عيار 155 ملم، منطقتي بتروفسكي وكيروفسكي في «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«ريا نوفوستي» الروسية، صباح اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، بدأت وحدات الجيش الروسي باختبار درونات «هاي ميني»الاستطلاعية الصغيرة في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

من جهته، قال أوليج سوسكين، المستشار لدى رئيس أوكرانيا الأسبق ليونيد كوتشما إنه تم تدمير البرلمان الأوكراني «الرادا» وتدير الدولة هيئة غير دستورية قامت بانقلاب عبر أحكام عرفية غير قانونية، مضيفا عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إن كتلة يوليا تيموشينكو البرلمانية لم تعد مسموعة على الإطلاق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

سوسكين: ضرورة عزل زيلينسكي بسبب انتهاك الدستور

وأشار سوسكين إلى سحق كتلة الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، واصفا مكتب الرئيس الأوكراني، بالهيئة غير دستورية. وشدد المسؤؤول الأوكراني السابق، على ضرورة عزل فولوديمير زيلينسكي، بسبب انتهاك الدستور فيما يتعلق بالانتخابات، وفرض الأحكام العرفية.