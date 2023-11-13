انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لتعزيز دور المرأة في المجال النووي بأسوان

شهدت محافظة أسوان انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للمرأة في مجال النووي، تحت شعار «تعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة للطاقة النووية والتطبيقات الإشعاعية».

وبدأت فعاليات المؤتمر بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتورة دومينيك ميولو، رئيسة المنظمة العالمية للمرأة في مجال النووي، والدكتورة سهير قراعة، الاستاذ بالمركز القومي لتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية ورئيس المنظمة العالمية للمرأة في مجال النووي بأفريقيا.

ويأتي المؤتمر تحت رعاية معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويتم تنظيمه بالتعاون بين المنظمة العالمية للمرأة في المجال النووي وهيئة الطاقة الذرية المصرية.

150 مشاركا في مؤتمر تعزيز دور المرأة

ويشارك في المؤتمر حوالي 150 مشاركا يمثلون جميع فروع المنظمة من مختلف دول العالم، حيث يُعتبر المؤتمر حدثًا هامًا للمنظمة، حيث يأتي بعد مرور ثلاثة عقود على تأسيسها في عام 1992 وكذلك على المستوى العالمي يجمع خبراء وباحثين وعلماء في مجالات الطاقة النووية وتطبيقات الإشعاع والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

من جانبه، رحب الدكتور عمرو الحاج بالمشاركين في المؤتمر وأعرب عن دعم هيئة الطاقة الذرية المصرية لأنشطة المنظمة العالمية للمرأة في مجال النووي وللتعاون الدولي في هذا المجال.