رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وفد طلابي من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يحضر جلسة البرلمان

كتب:

ولاء نعمه الله
01:20 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
وفد طلابي من جامعة مصر للعلوم يحضر جلسة البرلمان

وفد طلابي من جامعة مصر للعلوم يحضر جلسة البرلمان

حضر وفد طلابي من كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الجلسة البرلمانية المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إذ اعتلى الوفد الطلابي الشرفات العلوية بقاعة مجلس النواب.

يأتي هذا التقليد لتعريف الشباب بدور البرلمان المصري في تقديم الدعم التشريعي والرقابي للدولة المصرية.

مجموع مواد مشروع بتعديل قانون الطفل

وكان مجلس النواب قد وافق علي مجموع مواد مشروع بتعديل قانون الطفل، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

ويناقش مجلس النواب الآن مشروعًا بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020

اقرأ المزيد:

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الطفل من حيث المبدأ

الأمن السيبراني وقانون المسنين.. أبرز مناقشات مجلس النواب اليوم

ملاك العقارات القديمة يتقدمون بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب

وزير الصحة يستعرض أمام مجلس النواب جهود الدولة لدعم قطاع غزة إنسانيا غدا

عضو مجلس النواب يثمن كلمة الرئيس السيسي في قمة الرياض: رسائل قوية

وكيل مجلس النواب يلتقي نائبة رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية

رئيس مجلس النواب يطالب الحكومة بحضور اجتماع برلماني لحسم مسابقة المعلمين

أمين عام مجلس النواب يشارك في اجتماع جمعية أمناء العموم للبرلمانات الوطنية

جدول أعمال جلسات مجلس النواب يومي الأحد والاثنين 29 و30 أكتوبر 2023

رئيس مجلس النواب اللبناني: إسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة بغزة
بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.