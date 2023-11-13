وفد طلابي من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يحضر جلسة البرلمان

حضر وفد طلابي من كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الجلسة البرلمانية المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إذ اعتلى الوفد الطلابي الشرفات العلوية بقاعة مجلس النواب.

يأتي هذا التقليد لتعريف الشباب بدور البرلمان المصري في تقديم الدعم التشريعي والرقابي للدولة المصرية.

مجموع مواد مشروع بتعديل قانون الطفل

وكان مجلس النواب قد وافق علي مجموع مواد مشروع بتعديل قانون الطفل، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

ويناقش مجلس النواب الآن مشروعًا بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020