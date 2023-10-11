حلمي النمنم: الإعداد لحرب أكتوبر بدأ باختيار الفريق أول أحمد إسماعيل علي

أكد الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن الإعداد لحرب أكتوبر، بدأ بتعيين الفريق أول أحمد إسماعيل علي، وزيرا للحربية، الذي كُلف بالخطة والتجهيزات للحرب.

ولفت خلال لقائه الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه بعد الأزمة التي وقعت بين عدد من المثقفين، على رأسهم توفيق الحكيم والرئيس أنور السادات بعد إعلانه مبادرة لإعادة فتح قناة السويس قبل أكتوبر، ولم تتجاوب إسرائيل، تدخل الدكتور عبدالقادر حاتم، ونجح في الصلح بين الرئيس السادات وتوفيق الحكيم.

أسباب انتصار حرب أكتوبر

وأشار النمنم، إلى أن من أسباب انتصار حرب أكتوبر، تماسك الجبهة الداخلية، حتى أن محاصيل القطن والقمح تضاعفت خلال فترة الإعداد للحرب.

وأضاف أن القوات المسلحة المصرية حققت يوم 6 أكتوبر أول انتصار قوي وحاسم منذ عهد محمد علي، مؤكدا أنه عمل عسكري عظيم بكل مقاييس.

مصر دخلت حرب أكتوبر بدون أسلحة

وأردف وزير الثقافة الأسبق، أن مصر دخلت حرب أكتوبر بدون أسلحة هجومية، موضحا أن الدولة في ذلك وقت استخدمت طائرات ميج 17 التي كانت في الخدمة منذ سنة 1952 وعدلتها لتكون هجوية أمام جيش كان يروج أنه لا يقهر.