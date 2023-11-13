مسؤول بـ«المتحدة»: الفلسطينيات قدّمن مثالا في القوة والصمود خلال العدوان على غزة

وجّهت دينا عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر إلى المرأة الفلسطينية التي واجهت الكثير من العنف والقهر بدرجات مختلفة، بكثير من الصمود والقوة، لافتة إلى أنّ الفلسطينيات مثالا حيّا للقوة والاحترام، ونموذجا في الصمود والدفاع عن الوطن.

وقالت عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي منعقد الآن من أمام معبر رفح، إنّ المؤسسات التي تساند المرأة وتعمل على تمكينها ليس لها دور فيما يحدث بغزة، متابعة: «كيف يقفون في شكل المتفرج وهم يدفعون الأموال لإبادة النساء والأطفال في غزة؟».

وطالبت دينا، بوقف النيران والقصف الذي يتعرض له قطاع غزة، وحثّت دول العالم على مساندة القضية الفلسطينية، وتذكير المؤسسات الدولية بأنّ أول ضحية في أراضي غزة هم السيدات والأطفال والشيوخ.