«الأحزاب المصرية» ينعى مصور «القاهرة الإخبارية»: استشهد أثناء تأدية عمله في غزة

نعى تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا، مصور قناة القاهرة الإخبارية في غزة، الذي استشهد في قصف بمحيط مستشفى الشفاء، حيث كان موجودا لنقل الأحداث عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وقال الكاتب الصحفي محمود نفادي، المتحدث الإعلامي باسم التحالف، إنّ إسرائيل تواصل القصف العنيف على محيط مستشفى الشفاء، ولا تعبأ بأي نداءات دولية لوقف القصف وحماية مجمع الشفاء الطبي والجرحى والمصابين والأطباء والمواطنين المتحصنين داخله.

وأكد نفادي، أنّ المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، يتقدّم بخالص العزاء لأسرة المصور الفقيد، وللكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية في الشركة المتحدة، وللعاملين بها، في استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية.

وتابع المتحدث الإعلامي باسم تحالف الأحزاب المصرية، أنّ القصف الإسرائيلي واستهداف الصحفيين والمصورين جريمة كبرى تستوجب تحركا من جانب اتحاد الصحفيين العرب واتحاد الصحفيين العالمي، وإبلاغ الأمم المتحدة لمعاقبة إسرائيل على جرائمها.