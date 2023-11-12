سعر الدولار اليوم الأحد 12-11-2023 في البنوك بنهاية التعاملات

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 12-11-2023 في البنوك المصرية استقرارًا مع نهاية التعاملات، إذ بلغ سعر الشراء الأعلى 30.90 والأقل 30.75 جنيه، والبيع تراوح بين 30.85 و30.96 جنيه، وفقًا لبيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك.

وعن سعر الدولار اليوم الأحد 12-11-2023 في البنوك المصرية في نهاية التعاملات، نرصد الأسعار في عدد من البنوك كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.73 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار في بنك مصر الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي بـ30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، بالنسبة للشراء 30.85 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية جاء بـ30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.