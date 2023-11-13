سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 13-11-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا خلال بداية التعاملات، إذ يتراوح سعر الشراء بين 30.90 و30.75 جنيه، فيما جاء البيع بين 30.85 و30.96 جنيه بالنسبة للأعلى والأقل في البنوك المصرية، بحسب بيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك.

وفيما يلي سعر الدولار اليوم الاثنين 13-11-2023 في البنوك المصرية، مع بداية التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي

جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.73 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر هو نفس سعر البنك الأهلي المصري، الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وعن سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي بـ30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB استقرارًا في بداية التعاملات، إذا أن الشراء بـ30.85 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية جاء بـ30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.