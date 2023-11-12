سقوط أمطار متوسطة على طنطا ورفع حالة الطوارئ

تعرضت مدينة طنطا إلى سقوط أمطار متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح، وانخفاض في درجات الحرارة، ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الطقس السيىء، وشفط مياه الأمطار من الشوارع أولا بأول.

رفع حالة الطوارئ

ومن جانبهم حرص رؤوساء حي أول وثان طنطا ورئيس مدينة طنطا، على الدفع بسيارات مجلس المدينة والأحياء لشفط المياه من الشوارع، ورفع آثار ومخلفات مياه الأمطار من الشوارع، وتسهيل حركة مرور السيارات والمواطنين في الشوارع.

ومن جانبه قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة رفعت حالة الطوارئ القصوى والدفع بعدد من سيارات شفط مياه الأمطار من مجالس المدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي محافظة الغربية، والعمل على سرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع أولا بأول.

التواجد الميداني

وأوضح أن هناك تعليمات مشددة على رؤساء المدن والأحياء والمراكز والوحدات المحلية على التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال شفط المياه والحد من الآثار الناتجة وعدم تعطيل الحركة المرورية، والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية وفروعها بالمراكز لتوفير سيارات لرفع المياه من الشوارع.