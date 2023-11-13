أسعار الذهب تسجل تراجعات طفيفة عالمياً مع ترقب بيانات التضخم الأمريكي

شهدت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، اليوم الاثنين، تراجعات طفيفة مع تطلع المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية، المقرر صدورها غدًا الثلاثاء، والتي قد تلقي بعض الضوء على موقف البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، بحسب شبكة (CNBC) مساء اليوم.

أسعار الذهب في الأسواق العالمية

وانخفض سعر الذهب الفوري، في تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.06% إلى 1935.69 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.11%، إلى 1940.20 دولارًا.

إعلان بيانات التضخم

ومن المقرر إعلان بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي «التضخم» غدًا الثلاثاء، ووفقًا لاستطلاع أجرته «رويترز»، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الأساسي على أساس شهري بنسبة 0.3% في أكتوبر 2023، مع زيادة بنسبة 4.1% على أساس سنوي.

وقال بوب هابركورن، كبير استراتيجيي السوق في (RJO Futures)، إنه إذا أظهرت بيانات التضخم الأمريكي زيادة أعلى من المتوقع، فمن المرجح أن يتراجع الذهب لأن ذلك سيزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

أسعار الفائدة وتأثيرها على الذهب

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عائدا.

ويضع السوق حاليًا احتمالًا بنسبة 86% أن يترك الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر المقبل، وفقًا لأداة (CME FedWatch).

الذهب يتراجع 3%

وانخفض الذهب نحو 3% الأسبوع الماضي مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن بسبب الصراع في الشرق الأوسط، بينما قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إنهم غير واثقين من أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة بما يكفي لإنهاء المعركة مع التضخم.