أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الاثنين.. «عيار 21 بـ2625 جنيها»

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، في ظل أن الأسعار تشهد استقراراً ملحوظاً منذ بداية التعاملات الصباحية، بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعاً.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية أسعار الذهب في مصر الآن، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2625 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 3000 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

- كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين إلى 2250 جنيها.

أسعار الذهب الآن في مصر

- أما سعر جرام الذهب عيار 12 يبلغ الآن 1500 جنيه.

- فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في منتصف التعاملات المسائية داخل محلات الصاغة بدون ضريبة ومصنعية 1755 جنيها.

- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب يبلغ الآن 21000 جنيه.

- وعن سعر الاونصة اليوم الاثنين في مصر تصل إلى 93300 جنيه.