عضو بـ«الشيوخ»: «المتحدة للخدمات الإعلامية» شريك مجتمعي حقيقي وقت الأزمات

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أثبتت أنها شريك للمجتمع بشكل حقيقي في كل وقت وخاصة في الأزمات، وأنها صرح إعلامي على قدر المسؤولية، لافتا إلى أن الشركة لم تكتف بإرسال 150 طنا من المساعدات للأشقاء في غزة، بل سافر وفد من قيادات الشركة والإعلاميين إلى العريش معلنين تضامنهم من أهالي غزة.

معبر رفح

وأوضح «القط» في تصريح لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية منذ بداية الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية وهي تؤكد دائما أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، ولم يتم إغلاقه، وقدمت جهدا غير عادي على مختلف الأصعدة من اجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

قافلة إغاثية ضخمة

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قافلة مساعدات إلى معبر رفح تمهيداً لإرسالها إلى قطاع غزة، وتضم 6 شاحنات مُحمَّلة بمواد غذائية ومياه؛ لدعم الأشقاء فى فلسطين، ضمن قافلة إغاثية ضخمة، بالتنسيق مع مؤسسة «حياة كريمة»، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بالإضافة لزيارة وفد رسمي من الشركة المتحدة للعريش وتفقد أحوال المصابين الفلسطينيين في المستشتفيات المصرية.