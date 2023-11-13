عضو قبائل سيناء: أرض الفيروز تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

وجه أحد أعضاء اتحاد قبائل سيناء، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه الكبير غير المسبوق بالتنمية الشاملة والحقيقية في كل ربوع مصر بصورة عامة وأرض سيناء بصفة خاصة.

سيناء تعيش عصرها الذهبي

وأضاف خلال كلمته على هامش لقاء وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع اتحاد قبائل وأهالي سيناء، أن سيناء تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فكانت سيناء في طي النسيان لعقود طويلة ولم تر أي زيارات أو اهتمامات من كبار المسؤولين الذين كانوا يجوبون كل محافظات مصر إلا أرض الفيروز.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي رأيناه يحرص على زيارة سيناء، ورئيس الوزراء والوزراء جميعهم، وأصبحت سيناء لها مكانة كبيرة لديهم.

ولفت أن الرئيس السيسي حسم ملف تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وجعل قضية سيناء في بؤرة اهتمامات العالم والقضية الفلسطينية لأول مرة عندما أعلن رفضه للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

كلمة الرئيس السيسي تاريخية

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض تاريخية، وسيناء تستقبل المصابين من أشقائنا الفلسطينيين بكل ترحاب ونتقدم بالتبرع بالدم لهم ونحرص على استضافتهم في منازلنا، والقضية الفلسطينية تتصدر اهتمامات مصر الخارجية.