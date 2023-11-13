رئيس «دمياط» يفتتح الدورة التنشيطية لطلاب وطالبات الجامعة

افتتح الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2023، الدورة التنشيطية لطلاب الفرقة الأولى والثانية بكليات الجامعة التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بحرم الجامعة، بحضور الدكتور وائل فاروق الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والوكلاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، ومدير عام رعاية الطلاب.

تعريف الطلاب بالأنشطة

بدأت فعاليات اليوم بطابور العرض لكليات جامعة دمياط ثم السلام الوطني ثم أيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة الدكتور وائل فاروق الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والتي رحب فيها بالسادة الحضور، وأكد أن الدورة التنشيطية تهدف إلى تعريف الطلاب الجدد بالأنشطة التي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب والتي تهدف إلى صقل وتنمية شخصية الطالب بالتوازي مع العملية التعليمية لإعداد جيل قادر على مجابهة التحديات الداخلية والخارجية.

سعادة رئيس الجامعة بروح الانتماء والمواطنة

وأعرب رئيس الجامعة خلال كلمته عن مدى سعادته بتواجده مع أبنائه وبناته طلاب وطالبات جامعة دمياط، ورحب بالسادة الحضور من السادة العمداء والسادة وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس الذين حضروا الفعاليات، كما توجه بخالص الشكر لقطاع شؤون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور وائل فاروق الطيباني، ومحمد رفعت مدير عام رعاية الطلاب وأخصائي الأنشطة بإدارة رعاية الطلاب، وكل المنظمين لهذا الافتتاح الرائع من فريق الكورال المشارك والجوالة.

وأكد سيادته أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بدعم الانشطة الطلابية، والبطولات الرياضية لدورها في بناء شخصية أبنائها الطلاب وتعزيز مفاهيم الانتماء والعمل الجماعي لديهم واستغلال طاقتهم ومهاراتهم بالشكل الأمثل، واكتشاف الموهوبين القادرين على تمثيل الجامعة في أطر تنافسية، ما يحقق تقدم وتطور المجتمع، وتنمية الشباب ثقافيًا، واجتماعيًا وعلميا.

فقرات شعر وعرض كاراتيه

بعد ذلك بدأ عرض كاراتيه لطلاب الفرقة الأولى من كلية التربية الرياضية حيث نال العرض إعجاب الجميع، تلاها فرقة لمنتخب الجوالة للجامعة، ثم فقرة لفريق الكورال للجامعة استمع فيها الحضور لبعض الأغاني الوطنية، ثم فقرقة شعر لطلاب الجامعة.

وحث رئيس الجامعة الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة لتنمية مواهبهم، كما أعرب عن سعادته لوجود طلاب يشاركون في الأنشطة من مختلف الكليات.

وتم افتتاح المعرض الفني والمقام ضمن فعاليات الدورة التنشيطية والذي يشارك فيه طلاب الجامعة بعرض لرسومات وأعمال فنية مختلفة وأعمال الصناعة اليدوية.