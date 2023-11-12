رئيس منطقة السويس يكرم الطالبات المتفوقات بمعهد فتيات الفاروق الإعدادي

شهدت منطقة السويس الأزهرية اليوم تكريم الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، الطالبات المتفوقات بمعهد فتيات الفاروق الإعدادي النموذجي، بحضور آيات محمد حسن مدير عام العلوم الثقافية، و وليد الزناتي، مدير التعليم النموذجي، وسمر السيد، موجه عام الحاسب الآلي، والذي أقيم تحت إشراف عبير خالد عميدة المعهد.

أهمية اتقان العمل

وقد بدأ الحفل بتلاوة من آيات الذكر الحكيم، ثم قدمت الطالبات فقرات متنوعة ، وكلمة للدكتور مؤمن الهواري، تحدث فيها عن أهمية اتقان العمل، ودعوة الدين الإسلامي الحنيف إلى إتقان جميع ما يقوم به المسلم من أعمال.

رئيس السويس الأزهرية يطالب المتفوقات بمواصلة التفوق

ومن جانبه أكد رئيس منطقة السويس الأزهرية علي الطالبات المتفوقات دراسيا بالمعهد، بضرورة الحرص على مواصلة التفوق والتميز في حياتهم العلمية، كما كرم فضيلته المعلمات والطالبات المشاركات في المعرض الفني السنوي الذي أقيم في وقت سابق بمنطقة السويس الأزهرية، حيث شارك المعهد بالعديد من الأعمال الفنية المتميزة.

فرحة المتوفقين لتكريمهم

وعبرت الطالبات عن شكرهم وتقديرهم الكبير لفضيلة رئيس المنطقة، وآيات محمد حسن، والأستاذ وليد الزناتي، وجميع المسؤولين بالمنطقة، على جهودهم الكبيرة في خدمة العملية التعليمية بالسويس، وبما يسهم في الارتقاء بها وتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.