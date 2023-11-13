حي شرق مدينة نصر يكرم هانيا ياسر بطلة كأس مصر للسباحة

كرم اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، البطلة هانيا ياسر شفيق شاهين، لحصولها على كأس مصر للسباحة للموسم الرياضي 2023-2024 كبطلة من أبناء حي شرق مدينة نصر من ذوي الهمم المتميزين.

تحدى الإعاقة

وقدم رئيس الحي خالص الاحترام والتقدير للبطلة على تحديها لظروف الإعاقة وإصرارها من أجل النجاح والتفوق في العديد من البطولات التي حققتها، متمنيا لها دوام التوفيق واستمرار النجاح وداعما لها في تذليل العقبات التي تواجهها في طريقها لتحقيق هذا النجاح.

كما وجه رئيس حي شرق مدينة نصر، الشكر لأسرة البطلة هانيا على قيامهم بتقديم الدعم الكامل والتشجيع المستمر اللازم لها لتحقيق البطولات والتغلب على الصعاب.

مشاركة المجتمع المدني

وأكد رئيس حي شرق مدينة نصر على مشاركة أحد الأحزاب في تنظيم الحفل لتكريم اللاعبة بما يؤكد أهمية تضافر كافة الجهود الحكومية مع جهود المجتمع الأهلي والقطاع الخاص لدعم ورعاية أبناء مصر من ذوي الهمم كدليل على تقدير واعتزاز الدولة والمجتمع بهم، كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن، بما يمتلكونه ويحققونه من إنجازات في شتى المجالات وتكريم المتفوقين منهم كتعبير صادق عن إيماننا بدورهم المهم في بناء الدولة العصرية الحديثة، وفق ما نتطلع إليه جميعا.