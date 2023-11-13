قصواء الخلالي: الإعلام العالمي في حالة سلبية في التعامل مع القضية الفلسطينية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن الإعلام العالمي في حالة سلبية في التعامل مع القضية الفلسطينية، بسبب تبنيه للجانب الصهيـوني، رغم المظاهرات والمطالبات الشعبية بحق الشعب الفلسطيني.

جهود بوجود هدنة إنسانية في غزة

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، أن بنود القمة العربية الإسلامية كانت تعمل عليها مصر، وخلال الأيام المقبلة سيكون الجهدان العربي والإسلامي فيها ظاهران، وهناك تنويهات بوجود هدنة أو استراحة قصيرة للاحتلال الإسرائيلي لكنها غير مؤكدة.

مصر تدين قصف الاحتلال

وكانت وزارة الخارجية أعلنت أن مصر تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، معتبرة ذلك امتدادا سافرا لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والنأي عن استهداف المنشآت المدنية.

وأضاف بيان «الخارجية»: «أن قصف مقر هام لدولة عربية شقيقة يضطلع بدور أساسي في دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة، ويتنافى مع مبادئ وقيم الإنسانية، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أو مبررات مغلوطة».