قصواء الخلالي: كل مكان في العالم يشهد مظاهرات مع احتدام القصف على غزة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن هناك اهتماما كبيرا من العالم المصري والعربي والعالمي بالقضية الفلسطينية، وشهد كل مكان في العالم مظاهرات مع احتدام المشهد والقصف وحالات الاستشهاد في قطاع غزة، والمستشفيات هناك في حالة توقف تماما، والخدمات الصحية متوقفة.

استمرار إدخال المساعدات عبر معبر رفح

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، أن إدخال المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح مستمر، وكذلك عبور المصابين للمستشفيات المصرية، فمصر لا تزال تؤدي دورها، وهناك تفاعلات كبيرة منذ قمة مصر للسلام وصولا للقمة العربية الإسلامية.

وأشارت إلى أن بنود القمة العربية الإسلامية كانت تعمل عليها مصر، وخلال الأيام المقبلة سيكون الجهدان العربي والإسلامي فيها ظاهران، وهناك تنويهات بوجود هدنة أو استراحة قصيرة للاحتلال الإسرائيلي لكنها غير مؤكدة.

وساطة مصرية لتوقف العدوان على غزة

ولفتت إلى أن مصادر أكدت أن مصر ووساطتها والضغوط الدولية قد تؤتي بثمارها الفترة المقبلة بشأن الهدنة أو توقف العدوان على غزة، موضحة أن القضية الفلسطينية هي قضية القضايا بالنسبة للمصريين والدولة المصرية باعتبارها الحق التاريخي وحق الجوار والإنسانية.