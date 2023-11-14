تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في مصر

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في مصر بقيمة 10 جنيهات بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعا، وسجلت الأسعار استقرارا ملحوظا أمس داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وترصد السطور التالية أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في مصر والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذھب عیار 21

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً 2640 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 3017 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

- فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية إلي 2263 جنيها.

أسعار الذھب الیوم في المحلات

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في بداية التعاملات 1760 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 12 وصل في المحلات بدون ضريبة إلى 1509 جنيهات.

- بالنسبة لسعر الأونصة اليوم الثلاثاء تسجل 93 ألفا و833 جنيها.

سعر الجنیه الذھب

- كما يبلغ سعر جنيه الذهب الآن 21 ألفا و120 جنيها.