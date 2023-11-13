الذهب يستعيد بريقه بالأسواق العالمية وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعات ملحوظة في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتنهي موجة من الانخفاض، بالتزامن مع تحول مؤشر سعر الدولار، الذي بدأ موجة تراجعات عن معدلاته السابقة.

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر بشكل ملحوظ، حيث تتحرك الأسعار باتجاه مستوى 1950 دولاراً للأوقية، بدلاً من 1938 دولاراً للأوقية في ختام تعاملات أمس الأحد.

انتظار بيانات التضخم الأمريكية

وفي الوقت نفسه، ينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، للحصول على مزيد من الدلائل على ما إذا كان مجلس البنك المركزي الأمريكي سيظل على حاله بشأن أسعار الفائدة أو يرفعها، وفق موقع «إنفيستينج».

وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 2.8% الأسبوع الماضي، مسجلاً أسوأ أسبوع له منذ أكثر من شهر، حيث أدت التصريحات المتشددة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبعاد أي فكرة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غداً الثلاثاء، وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أنه من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس شهري بنسبة 0.3% في أكتوبر، مع زيادة بنسبة 4.1% على أساس سنوي.

تراجع مؤشر سعر الدولار عالمياً

وتحول مؤشر الدولار للتراجع مقابل منافسيه بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، مما يجعل المعدن أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وفي غضون ذلك، ارتفعت حيازات أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم SPDR Gold Trust، بنسبة 0.10٪ إلى 868.14 طنًا، وكل هذا ساهم في رفع أسعار الذهب مرة أخرى واستعادة بريقة.