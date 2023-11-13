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«تضامن السويس» توزع أقمشة على المستفيدات من مشروع «ماكينات الخياطة»

كتب:

حمدي عبد الله 
11:29 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
تضامن السويس توزع كميات من القماش

تضامن السويس توزع كميات من القماش

شهد ديوان عام مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس، توزيع كميات من الأقمشة على السيدات المستفيدات من توزيع ماكينات خياطة عليهن بهدف التمكين الاقتصادي للأسرة.

دفع عجلة التنمية المستدامة 

وأعلنت أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالسويس، استمرار دفع عجلة التنمية المستدامة للأسر المستفيدة من توزيع ماكينات خياطة وتوزيع كميات من القماش على تلك الفئات وذلك لتكون انطلاقة جديدة للاعتماد على النفس وتحسين الدخل الخاص بالأسرة ومنح فرصة للسيدات اللاتي يردن مساعدة أزواجهن في تحسين دخل الأسرة أو تكون هي من يعيل الأسرة. 

تسليم 50 ماكينة خياطة 

وكان  العميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، قد قام بتسليم 50 ماكينة خياطة للسيدات المعيلات، من خلال برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية المرأة المعيلة بالسويس، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، وجمعية «نهضة المحروسة»، والذي يستهدف دعم وتمكين المرأة بالمناطق الريفية.

تمكين اقتصادي للأسر الفقيرة

ويأتي توزيع كميات من الأقمشة على السيدات المعيلات بهدف دعم مشروع تمكين المرأة من خلال مشروعات للتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، خاصة المرأة المعيلة.

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