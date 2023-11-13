المرشح الرئاسي فريد زهران ضيف «في المساء مع قصواء» على CBC الليلة

يحل، اليوم الاثنين، المرشح الرئاسي فريد زهران، ضيفًا على برنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة CBC.

وجاء ذلك بعدما أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

انطلاق الدعاية لمرشحي الرئاسة

وذكرت الإعلامية قصواء الخلالي إن هذا يأتي بعد انطلاق حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة المصرية 2024، ودعمًا لتعددية وتوازن المشهد الإعلامي والانتخابي المصري.