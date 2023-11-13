رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

المرشح الرئاسي فريد زهران ضيف «في المساء مع قصواء» على CBC الليلة

كتب:

محمد عزالدين
06:26 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
فريد زهران

فريد زهران

يحل، اليوم الاثنين، المرشح الرئاسي فريد زهران، ضيفًا على برنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة CBC.

وجاء ذلك بعدما أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

انطلاق الدعاية لمرشحي الرئاسة

وذكرت الإعلامية قصواء الخلالي إن هذا يأتي بعد انطلاق حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة المصرية 2024، ودعمًا لتعددية وتوازن المشهد الإعلامي والانتخابي المصري.

اقرأ المزيد:

حملة فريد زهران تستكمل هيكلها الأساسي.. وتنهي اختيار الهيئة الاستشارية

محطات مهمة في حياة المرشح الرئاسي فريد زهران.. من الحركات الطلابية لانتخابات الرئاسة

فريد زهران: أسعى لتقديم الدعم للصعيد.. ومصر تتصدى ببسالة للضغوط دفاعا عن الفلسطينيين

المرشح الرئاسي فريد زهران يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات: انزل واختار

المتحدث الرسمي لحملة فريد زهران: الصعيد قلب التنمية المصرية

المرشح الرئاسي فريد زهران: نٌحيي صمود الشعب الفلسطيني بغزة
بقلم محمد عزالدين