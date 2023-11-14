«الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية في طقس اليوم.. أبرزها الأمطار الرعدية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا، تكون مثيرة للرمال والأتربة اليوم على عدد من محافظات الجمهورية، كما

تحذير من نشاط الرياح

وأشارت الهيئة أنّ نشاط الرياح سيكون على القاهرة الكبري وشمال وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية للبلاد، إذ تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة، وذلك بسرعات تتراوح بين 40 لـ50 كيلومترا في الساعة.

ارتفاع الأمواج واضطراب الملاحة البحرية

كما حذرت الأرصاد الجوية، من تأثير نشاط حركة الرياح على حركة الملاحة البحرية إذ تشهد اضطرابا واضحا نظرا لارتفاع الأمواج لنحو 3 امتار، وذلك على مسطح البحر المتوسط.

أمطار رعدية على جميع المحافظات

كما حذرت الأرصاد أيضا من الأمطار الرعدية والسحب الركامية على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وهي «الإسكندرية- كفر الشيخ- بورسعيد- السويس- دمياط- خليج العقبة- خليج السويس- وسط سيناء» بنسبة 50% من الأمطار الغزيرة والرعدية والمتفاوتة الشدة، كما تخف حدتها لتصل لنحو 40% على القاهرة الكبرى وشمال الدلتا وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، حيث يصاحبها سقوط أمطار متوسطة.