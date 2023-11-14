«الهجرة» تستعد للانتخابات الرئاسية في الخارج.. توفير لجان قريبة ووسائل نقل

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه خلال عقد اللقاءات مع رموز الجالية المصرية في أمريكا وكندا للتأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، تم التعرف على عدد من المعوقات، وكان أهمها بُعد مقار البعثات الدبلوماسية عن أماكن تمركز الجالية المصرية في عدد من الدول.

بُعد المقار يجعل الذهاب إلى تلك المقار أمر شاق على المصريين

وأضافت الوزيرة خلال لقائها بالنائب محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب سيد سمير، عضو مجلس النواب نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من الشباب، أن بُعد المقار يجعل الذهاب إلى تلك المقار أمر شاق عليهم ويؤثر على قرار مشاركتهم في العملية الانتخابية.

توفير وسائل مواصلات لنقل المصريين بالخارج من أماكن تواجدهم لمقار اللجان

ولفتت جندي إلى أن الجاليات اقترحت توفير وسائل مواصلات لنقل المصريين من أماكن تواجدهم إلى مقار اللجان، أو توفير مقار لاستخدامها كلجنة انتخابية قريبة من أماكن تمركز المصريين.

تشجيع المستثمرين المصريين بالخارج على الاستثمار في مصر

وأكدت جندي أنه يتم العمل أيضًا على تشجيع المستثمرين المصريين بالخارج على الاستثمار في مصر مستعرضة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والتي سيتم إطلاقها قريبا بواسطة 10 من المستثمرين المصريين بالخارج الذين حققوا نجاحات كبيرة في الخارج في مجالات استثمارهم ويرغبون في الاستثمار بوطنهم.

كما سيتم دعوة كافة المصريين بالخارج للمشاركة في هذه الشركة سواء بشراء أسهم أو بالقيام بالمشاركة في مشروع ضمن المشروعات التي سيتم تنفيذها.

ومن جانبه، قدم النائب محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الشكر للسيدة وزيرة الهجرة على اللقاء، مثمنًا كافة المميزات والمحفزات التي قامت بتوفيرها للمصريين بالخارج والتي طالما كانوا يطالبون بها لعدة سنين.

اتحاد الشباب الجهة المعنية بالتواصل مع شباب المصريين بالخارج

ولفت النائب إلى أن اتحاد شباب المصريين بالخارج سيعمل تحت مظلة وزارة الهجرة، حيث إنها الجهة المعنية بالتواصل مع شباب المصريين بالخارج وأن هذا الاجتماع هو بمثابة او اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد حيث انهم تعهدوا بأن يكون أول اجتماع لهم بوزارة الهجرة ومن ثم فإن هذا الاجتماع يعد بداية حقيقية للاتحاد، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك العديد من الأنشطة التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة.

إدارة الاتحاد يضم 3000 شاب وفتاة على مستوى العالم

وأوضح رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج أن مجلس إدارة الاتحاد يتكون من عدد من الشباب من مختلف دول العالم كما يضم 3000 شاب وفتاة على مستوى الدول المتواجد بها الاتحاد، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من إنشاء الاتحاد هو تنظيم عمل الشباب ممن لديهم الحماس والنشاط لخدمة المجتمع في إطار قانوني، ومشددًا على أن الهدف الأسمى هو خدمة الدولة المصرية والمصريين بالخارج.