«بين القصرين» نبض التاريخ وخزينة الأسرار.. حكاية أشهر شوارع القاهرة الفاطمية

شارع تاريخي يرجع عمره إلى آلاف السنين، تحديدا حين جاء الفاطميون إلى مصر، بقيادة جوهر الصقلي عام 969، وكانت مصر في ذلك الوقت، تشمل 3 عواصم من الشمال والجنوب، وبنوا مدينة محصنة لها أسوار، وعرفت بعد ذلك بمدينة القاهرة.

حكاية شارع «بين القصرين»

شارع «بين القصرين» ترجع حكايته التاريخية إلى أنه في وسط هذه القاهرة، كان هناك قصران كبيران للخلفاء الفاطميين، القصر الفاطمي الشرقي الكبير، والقصر الفاطمي الغربي الصغير، الذي كان له ذراعان ممتدان، وأطلق على المنطقة التي تقع بين القصرين، منذ ذلك التاريخ، شارع «بين القصرين»، بحسب قول الدكتور أيمن فؤاد، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «8 الصبح»، على قناة «DMC»، مع الإعلامية آية جمال الدين.

تطور شارع «بين القصرين» بمرور الزمن

تطورات كثيرة طرأت على هذا الشارع التاريخي، بحسب رواية «فؤاد» تمثل في إحلال مباني جديدة، ابتداءً من العصر الأيوبي وتعميرها بالسكان، بالإضافة إلى احتواء الشارع على كثير من الأماكن التاريخية الآخرى، منها بعض المدارس التاريخية التي ما تزالت موجودة حتى الآن.