هل ارتفع سعر الذهب بعد خفض تصنيف أمريكا؟

لم يطرأ أي تغيير يذكر على الذهب الذي استقر عند 1945 دولارًا للأوقية اليوم، حيث يترقب المستثمرون بحذر قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، قد تؤثر على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويًتوقع أن يتباطأ مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الرئيسي إلى 0.1% في أكتوبر من 0.4% في سبتمبر، في حين من المتوقع أن تبقى قراءة التضخم الأساسي دون تغيير عند 0.3%.

سعر الذهب عالميا

في الأسبوع الماضي، خسر المعدن نحو 3% من قيمته، حيث أثرت التصريحات المتشددة من صناع السياسة الأمريكيين على السوق، وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إنّ البنك المركزي «غير واثق» من أنّه فعل ما يكفي لخفض التضخم.

وفي الوقت ذاته، وجد الذهب بعض الدعم بعد أن خفضت وكالة موديز توقعاتها للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى زيادة العجز المالي والمواجهات السياسية في واشنطن.

توقعات سعر الذهب

وتاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس 2020.

ارتفع سعر الذهب بمقدار 121.01 دولار أمريكي للأوقية، أو 6.63% منذ بداية عام 2023، وفقاً للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ويُتوقع تداول الذهب عند 1959.22 دولار أمريكي للأونصة، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 2023.95 دولار خلال 12 شهرًا.