26 دولارا تراجعا في سعر الذهب عالميا منذ بداية الأسبوع.. اعرف السبب

استمرت أسعار الذهب العالمية في الهبوط خلال تداولات اليوم الأربعاء للجلسة الثامنة على التوالي، وذلك بعد أن فشلت في تكوين قاع سعري والتوقف عن الهبوط خلال جلسة الأمس، وذلك بسبب البيانات الأمريكية التي زادت من قوة الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية التي سجلت مستويات قياسية.

الذهب يسجل 1822 دولارا

تتداول أسعار الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1822 دولارا للأونصة بعد أن سجلت أدنى مستوى اليوم عند 1816 دولارا للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض الذهب أمس بنسبة 0.3% وسجل أدنى مستوى منذ مارس الماضي عند 1815 دولارا للأونصة، ومنذ بداية الأسبوع انخفض الذهب بنسبة 1.4% ليفقد 26 دولارا ويستكمل الهبوط القياسي الذي سجله خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4% والذي فقد خلاله 77 دولارا.

فشل محاولة ارتفاع أسعار الذهب

وحاول الذهب إيقاف الهبوط مستغلا أخبار عن قيام البنك المركزي الياباني بالتدخل في دعم الين بسوق العملات، بعد أن انخفض مقابل الدولار إلى 150 ينا لكل دولار ليعمل هذا على الحد من مكاسب الدولار، ولكن سرعان ما انتهى تأثير هذا التحرك في أسواق العملات ليعود الدولار إلى الانتعاش مجددا ليسجل أعلى مستوياته هذا العام متخطيا المستوى 107 وفقا لمؤشر الدولار، وذلك بعد بيانات فرص العمل عن الاقتصاد الأمريكي خلال شهر أغسطس والتي أظهرت ارتفاعا إلى 9.61 مليون وظيفة بأعلى من القراءة السابقة 8.92 مليون.

وحقق مؤشر الدولار ارتفاعا منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.7% في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الـ 12 على التوالي في أطول سلسلة ارتفاع له منذ عقود، يأتي هذا بدعم من التوقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

ساهم ارتفاع الدولار بشكل أساسي في دفع أسعار الذهب إلى استمرار الهبوط خلال تداولات الأمس، بالإضافة إلى عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات التي ارتفعت وسجلت أعلى مستوى جديد منذ 2007 عند 4.884%.

تنتظر الأسواق اليوم بيانات أخرى مهمة عن الاقتصاد الأمريكي، إذ يصدر مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكي عن شهر سبتمبر ومن المتوقع أن يسجل 154 ألف وظيفة بأقل من القراءة السابقة 177 ألف وظيفة، كما يصدر مؤشر معهد التزويد لقطاع الخدمات عن شهر سبتمبر، ومن المتوقع أن يظهر نمو قطاع الخدمات الأمريكي بقيمة 53.5 بأقل من النمو السابق عند 54.5.

يأتي هذا قبل صدور تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة الجمعة المقبل والذي يعد التقرير الأساسي والأهم لأداء قطاع العمالة الذي يسهم في قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية بشكل أساسي.