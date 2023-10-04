سعر الذهب عالميا يقترب من أدنى مستوياته في 7 أشهر

استقر الذهب عند مستوى 1830 دولارًا للأوقية اليوم، ويحوم عند أضعف مستوياته في 7 أشهر بسبب الضغط المستمر من الدولار القوي وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

و ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 10 أشهر مقابل سلة من نظرائه وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ عام 2007، حيث عزّزت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية وجهة النظر القائلة إنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأظهر تقرير JOLTS عددًا أكبر من المتوقع من فرص العمل، بينما أشار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM إلى أصغر انكماش في نشاط المصانع منذ نحو عام لشهر سبتمبر.

والأخبار التي تفيد بتوصل المشرعين الأمريكيين إلى اتفاق مؤقت خلال عطلة نهاية الأسبوع، من شأنه أن يبقي على تمويل الحكومة لمدة 45 يومًا أخرى إلى الضغط على المعدن أكثر.

وتاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار في أغسطس 2020، ويُتوقع تداول الذهب عند 1869.26 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين، بحسب مزود البيانات الاقتصادية trading economics، على أن يتم تداوله عند 1933.95 خلال 12 شهرًا.