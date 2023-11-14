الأرصاد الجوية تحدد أماكن سقوط الأمطار اليوم.. هل تصل إلى القاهرة؟

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار اليوم على عدد من محافظات الجمهورية في تقرير رسمي صادر عنها، مشيرة إلى أنّ الأمطار ستكون بين رعدية وغزيرة ومتفاوتة الشدة وفقا للطبيعة الجغرافية لكل محافظة.

أماكن سقوط الأمطار

وأشارت الأرصاد إلى أنّ أماكن سقوط الأمطار اليوم ستكون على جميع المحافظات بدءا من شمال البلاد وصولا إلى شمال الصعيد، حيث تظهر صور الأقمار الصناعية تكاثر للسحب الركامية والعالية والمتوسطة على عدد من المحافظات، ويصحبها أمطار غزيرة ومتوسطة ومتفاوتة الشدة تصل نسبتها لنحو 50% على «الإسكندرية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، وخليج العقبة، وخليج السويس، ووسط سيناء».

وتابعت الأرصاد أنّه يُتوقع أن تخف حدة الأمطار عندما تمتد إلى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الدلتا وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر ومحافظات شمال الصعيد، بنسبة تصل لـ40%، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة، وذلك مع تقدم ساعات النهار.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

القاهرة 26 22

أكتوبر 26 20

بنها 26 22

دمنهور 27 22

وادي النطرون 26 19

كفر الشيخ 25 20

المنصورة 25 20

الزقازيق 28 20

شبين الكوم 28 20

طنطا 27 19

دمياط 27 21

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 28 21

السويس 26 21

العريش 26 17

رفح 27 18

رأس سدر 32 21

نخل 27 16

كاترين 25 13

الطور 28 21

طابا 28 20

شرم الشيخ 28 23

الإسكندرية 25 19

العلمين 25 18

مطروح 25 17

السلوم 24 16

سيوة 27 15

رأس غارب 32 23

الغردقة 32 22

سفاجا 32 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 31 23

حلايب 30 23

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 29 22

الفيوم 27 18

بني سويف 28 18

المنيا 28 17

أسيوط 31 17

سوهاج 33 19

قنا 34 22

الأقصر 34 22

أسوان 35 23

الوادي الجديد 34 18

أبو سمبل 35 23