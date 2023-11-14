الأرصاد الجوية تحدد أماكن سقوط الأمطار اليوم.. هل تصل إلى القاهرة؟
كتب:
انتصار الغيطانى
10:32 ص | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
حالة الطقس
أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار اليوم على عدد من محافظات الجمهورية في تقرير رسمي صادر عنها، مشيرة إلى أنّ الأمطار ستكون بين رعدية وغزيرة ومتفاوتة الشدة وفقا للطبيعة الجغرافية لكل محافظة.
أماكن سقوط الأمطار
وأشارت الأرصاد إلى أنّ أماكن سقوط الأمطار اليوم ستكون على جميع المحافظات بدءا من شمال البلاد وصولا إلى شمال الصعيد، حيث تظهر صور الأقمار الصناعية تكاثر للسحب الركامية والعالية والمتوسطة على عدد من المحافظات، ويصحبها أمطار غزيرة ومتوسطة ومتفاوتة الشدة تصل نسبتها لنحو 50% على «الإسكندرية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، وخليج العقبة، وخليج السويس، ووسط سيناء».
وتابعت الأرصاد أنّه يُتوقع أن تخف حدة الأمطار عندما تمتد إلى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الدلتا وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر ومحافظات شمال الصعيد، بنسبة تصل لـ40%، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة، وذلك مع تقدم ساعات النهار.
درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
القاهرة 26 22
أكتوبر 26 20
بنها 26 22
دمنهور 27 22
وادي النطرون 26 19
كفر الشيخ 25 20
المنصورة 25 20
الزقازيق 28 20
شبين الكوم 28 20
طنطا 27 19
دمياط 27 21
بورسعيد 27 22
الإسماعيلية 28 21
السويس 26 21
العريش 26 17
رفح 27 18
رأس سدر 32 21
نخل 27 16
كاترين 25 13
الطور 28 21
طابا 28 20
شرم الشيخ 28 23
الإسكندرية 25 19
العلمين 25 18
مطروح 25 17
السلوم 24 16
سيوة 27 15
رأس غارب 32 23
الغردقة 32 22
سفاجا 32 22
مرسى علم 33 23
شلاتين 31 23
حلايب 30 23
أبو رماد 30 22
رأس حدربة 29 22
الفيوم 27 18
بني سويف 28 18
المنيا 28 17
أسيوط 31 17
سوهاج 33 19
قنا 34 22
الأقصر 34 22
أسوان 35 23
الوادي الجديد 34 18
أبو سمبل 35 23