تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 11 سفينة، مشيرا إلى تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و609 شاحنة، و90 سيارة.

وأشار البيان إلى أن حركة الواردات 5000 طن بضائع، و386 شاحنة، و75 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، و223 شاحنة، و15 سيارة.

ميناء سفاجا يستقبل العبارة امل

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال العبارة أمل، بينما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول/ سفر) للسفينتين الحرية ودليلة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1325 طن بضائع، و160 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيلة وآور.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 975 راكبا بموانيها.