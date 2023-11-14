رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الإصلاح والنهضة»: المشهد الانتخابي الرئاسي يعطي زخما للحياة السياسية

كتب:

شروق مراد
11:11 ص | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة

هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة

قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن المشهد الانتخابي الرئاسي في ظل التنافسية والتعددية مشهد ثري، ويعطي زخمًا للحياة السياسية والحزبية المصرية، لوجود 3 مرشحين من الأحزاب، مما يكون له أبعاد سياسية، مع العمل يسير في خطوات تنمية مرتبة ومنظمة.

«عبدالعزيز»: الحوار الوطني عبر عن أفكار كثيرة جدًا

وأضاف خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم رامي الحلواني ويارا مجدي، أنّ الحوار الوطني عبر عن أفكار كثيرة جدًا، كانت تهم المواطن المصري، ويُبَلْوَر في الوقت الحاضر، بانتخابات تعددية حقيقية.

«عبدالعزيز»: تعبر الانتخابات عن أطياف سياسية متنوعة

وتابع تعبر الانتخابات عن أطياف سياسية متنوعة، تعطي خيارات مختلفة، ويبدأ المناخ الانتخابي بضم أنشطة المرشحين، والتحرك لعرض برامجهم، وسط تغطية إعلامية متميزة وإعلانه الحياد، ووجود مساحة مفتوحة للمرشحين.

اقرأ المزيد:

آخر موعد لتنازل مرشح رئاسي يوم الأربعاء 15 نوفمبر المقبل

المستشار محمود فوزي: السيسي مرشح لكل المصريين

«الوطنية للانتخابات»: لكل مرشح طلب تعيين من يمثله في كل لجنة بالخارج

موعد تنازل مرشح عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

فئات حكومية يحظر عليها دعم أي مرشح رئاسي.. تعرف عليها
بقلم شروق مراد