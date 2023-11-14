«الإصلاح والنهضة»: المشهد الانتخابي الرئاسي يعطي زخما للحياة السياسية

قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن المشهد الانتخابي الرئاسي في ظل التنافسية والتعددية مشهد ثري، ويعطي زخمًا للحياة السياسية والحزبية المصرية، لوجود 3 مرشحين من الأحزاب، مما يكون له أبعاد سياسية، مع العمل يسير في خطوات تنمية مرتبة ومنظمة.

«عبدالعزيز»: الحوار الوطني عبر عن أفكار كثيرة جدًا

وأضاف خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم رامي الحلواني ويارا مجدي، أنّ الحوار الوطني عبر عن أفكار كثيرة جدًا، كانت تهم المواطن المصري، ويُبَلْوَر في الوقت الحاضر، بانتخابات تعددية حقيقية.

«عبدالعزيز»: تعبر الانتخابات عن أطياف سياسية متنوعة

وتابع تعبر الانتخابات عن أطياف سياسية متنوعة، تعطي خيارات مختلفة، ويبدأ المناخ الانتخابي بضم أنشطة المرشحين، والتحرك لعرض برامجهم، وسط تغطية إعلامية متميزة وإعلانه الحياد، ووجود مساحة مفتوحة للمرشحين.