إحالة 4 أطباء للتحقيق لتغيبهم عن العمل في سوهاج

أجرى الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج زيارة مفأجئة في وقت متأخر ليلة أمس إلى مستشفى أولاد إسماعيل بالمراغة، للاطمئنان على انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين ومدى انضباط الأطقم الطبية بالمستشفى.

وأحال وكيل وزارة الصحة 4 أطباء للتحقيق الفوري والعاجل وذلك لعدم التواجد في أماكن عملهم وغيابهم دون موافقة مسبقة لتدبير البديل.

مكأفاة 3 من أفراد التمريض بالمستشفى

كما أشاد «أبو هاشم» بطاقم تمريض المستشفى وانضباطه موجهًا بتكريم 3 ممرضين يعملون باستقبال المستشفى لانضباطهم وجدارتهم وتميزهم في العمل وخدمه المرضى.

وتفقد وكيل وزارة الصحة خلال الزيارة أقسام الاستقبال والحضانات والأطفال والنساء والعمليات والمعمل لمتابعة سير العمل فيها والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات.

الالتزام بتقديم الخدمة الطبية

وشدد وكيل وزارة الصحة على الالتزام والانضباط لجميع الكوادر الطبية بالمستشفى والالتزام بأماكن عملهم وتأدية خدماتهم على اكمل وجه لأهالينا من المرضى مؤكدا ان التهاون في حق المريض امر لن يقبله مطلقاً، وأن المستشفيات تعمل على مدار الساعة، ولابد من تواجد الأطباء والتمريض والكوادر الفنية بها الخدمة الطبية.